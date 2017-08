Vrouw zwaargewond na aanrijding door bus

EINDHOVEN - In Eindhoven is een vrouw zaterdagavond zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een Hermes bus. Dat gebeurde iets na negenen op de Petrus Dondersstraat.

Ambulance, politie en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe haar toestand nu is, is niet bekend.