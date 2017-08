Man loopt rond met nepvuurwapen in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Een 21-jarige man uit Tilburg is zaterdagmiddag aangehouden, omdat hij met een nepvuurwapen rondliep in Loon op Zand. Het bleek om een balletjespistool te gaan.

De man had rond kwart over vijf in de middag een wapen laten zien toen hij voor een drogisterij aan de Kerkstraat stond. Toen agenten bij hem in de buurt kwamen, zagen ze dat erg druk was met voetgangers en fietsers. Ze vroegen de omstanders om dan ook weg te gaan of stil te blijven staan.



Uiteindelijk liep één agent naar de man toe. Die vroeg hem zijn handen te laten zien en daarop werkte de Tilburger meteen mee.



De man zei later dat hij niet had beseft dat hij mensen bang had gemaakt met zijn balletjespistool. Hij had dan ook veel spijt van zijn actie.