Het regent zondagavond weer vallende sterren! 'Grote kans om er eentje te zien'

EINDHOVEN - Nog geen vallende sterren gezien dit weekend? Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch schijft op haar website dat meteorenzwerm Perseïden zondagavond haar hoogtepunt bereikt. Helaas voor diezelfde sterrenwacht, in Oudenbosch lijkt het bewolkt te worden. In andere delen van Brabant zijn er wel opklaringen, dus zet je klapstoeltje maar vast in de tuin!

Zaterdagnacht zaten liefhebbers ook al klaar voor de vallende sterren.



Toch leken de meest lyrische tweets over de meteorenzwerm van buiten de provinciegrenzen te komen.Zondagavond is er een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Sterker nog, de mooiste vallende-sterren-uren moeten nog komen. En nog meer goed nieuws komt van Britte van Gendt van Weer.nl: "Ik denk dat het het er een goede nacht voor wordt. We hebben wel wat opklaringen. En er staat weinig wind, dus je kunt rustig even buiten gaan kijken. Al met al heb je komende nacht grote kans om een vallende ster te zien."Maar één vallende ster, daar doet de fanaat het niet voor. Op je rug in het gras liggen onder een dekentje, misschien wel met je geliefde. En dan een onophoudelijke regen van vallende sterren zien neerdalen, dat is de droom. Of die in Brabant gaat uitkomen, blijft nog even afwachten. Zo niet, dan hier een foto om bij weg te zwijmelen. Het plaatje is zaterdagnacht iets na twaalven geschoten in het La Liviniere in het zuiden van Frankrijk, door fotograaf Glenn Aoys uit Kaatsheuvel.