Twee straatracers gepakt en bekeurd

BREDA - Twee straatracers zijn zaterdagavond door de politie op de bon geslingerd. Het ging om een man van 34 op een motorscooter en een man van 22 in een auto. Zij begonnen in Breda een racepartij.

Een agent in een onopvallende auto zag de motorscooter en de auto in Breda vanuit het centrum richting snelweg A27 rijden. De agent ging erachteraan en zag hoe de twee bestuurders bij een rood stoplicht met elkaar aan de praat waren.



Dot gas

Toen het groen werd gaven beide mannen een flinke dot gas en reden de snelweg op. Daar volgde een race waarbij de 180 kilometer per uur werd aangetikt. De motorscooter slingerde tussen het andere verkeer door over de verschillende rijstroken. Bij afslag Oosterhuid-Zuid gingen de racers van de snelweg af en reden ze beiden een andere kant op.



De agent ging achter de man op de motorscooter aan. Bij een tankstation kon hij hem staande houden. Hij bleek 34 jaar oud te zijn en geen motorrijbewijs te hebben. Hij kreeg vier prenten. Eén voor te hard rijden, één voor rijden zonder rijbewijs, een tweede voor het uitdrijfvak gebruiken en een derde voor een voorsorteerstrook gebruiken maar vervolgens een andere kant opgaan.



Ook zijn 22-jarige racepartner kreeg een boete voor het overtreden van de maximale snelheid. Ook zijn de twee mannen bij het CBR aangemeld voor een zogeheten Educatieve Maatregel Gedrag voor het straatracen. Dat is een verplichte cursus.