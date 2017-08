Willem II tegen verhouding in op achterstand tegen Excelsior [LIVE]

TILBURG - Een compleet vernieuwd Willem II speelt zondagmiddag thuis tegen Excelsior. De Tilburgers voetballen prima, maar staan bij rust wel met 1-0 achter. Volg de wedstrijd via dit bericht.

Willem II begint sterk aan de wedstrijd. De eerste grote kans is voor Fran Sol, na een lepe voorzet van Pedro Chirivella. De Spanjaard mist vlak voor het doel echter de bal. Excelsior komt er in het eerste kwartier nauwelijks aan te pas.



Sol is na dik 20 minuten wederom dicht bij de openingstreffer. Hij verlengt knap een voorzet van Coulibaly, maar de bal gaat net voorlangs. En weer een paar minuten later wordt een gevaarlijke kopbal van Sol tot corner verwerkt.



Vanuit het niets komt Excelsior na een half uur op 0-1. Een knappe kopbal van Massop verdwijnt via de paal en de keeper in het doel. Daarna wordt Excelsior iets sterker en is ook Kevin Vermeulen na een mooie actie dichtbij een doelpunt.Voor de supporters is het even wennen met al die nieuwe namen op het veld. Van de 'oude garde' staan alleen Freek Heerkens, Jordens Peters, Fran Son en Darryl Lachman in de basis.Een van de opvallendste toeschouwers in het Koning Willem II Stadion is AZ-middenvelder Ben Rienstra. Willem II heeft zijn komst naar Tilburg nog niet officieel bevestigd, maar alles wijst erop dat hij na dit weekend aansluit bij de selectie van de Tricolores.