Marianne Vos afgetroefd in sprint Vargarda

VARGARDA - Marianne Vos is zondag als tweede geëindigd in de WorldTour-wedstrijd in het Zweedse Vargarda. De kersvers Europees kampioene uit Babyloniëmbroek verloor in de sprint van de Finse Lotta Lepistö.

Naast Vos eindigden ook Ellen van Dijk en Kirsten Wild bij de eerste tien. De rit ging over 141 kilometer.



Vos pakte vorige week zaterdag haar eerste Europese titel.