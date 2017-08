Fiets rijdt met 83 kilometer per uur over de snelweg, studenten testen suppersnelle fiets

HELMOND - Het was zondag heel rustig op de snelweg A270 bij Helmond en heel druk boven op het viaduct. De snelweg was namelijk afgesloten. Studenten testte er een fiets waarmee ze gaan proberen het wereldsnelheidsrecord te verbreken. Veel mensen kwamen kijken naar de test.

“Heel indrukwekkend om te zien,” vertelt een meneer uit Nuenen boven op het viaduct. “Het is de snelheid die hij maakt. En dan is dit nog niet eens op zijn hardst, want die moet natuurlijk nog groter worden.”



En dat klopt. Tijdens de test wordt er een snelheid van 83 kilometer per uur gehaald, maar dat is bij lange na nog niet genoeg voor het wereldrecord. Dat staat voor vrouwen op 122 kilometer per uur. De studenten uit Delft en Amsterdam gaan volgende maand naar Nevada in Amerika om te proberen daar het record te verbreken. Daar hebben ze een weg die zeker 10 kilometer lang is en die erg hoog ligt. De lucht is daar ijl en dus kan er een hoge snelheid worden bereikt.



In Nederland is de snelweg bij Helmond de enige plek waar ze op een langer stuk kunnen testen, namelijk zo’n 5 kilometer. Oud-wielrenster Iris Slappendel is een van de twee vrouwen een test run maakte. “Ik ben vandaag echt diep gegaan. En dan reed ik nog maar 83. Dat is nog 40 kilometer verschil met het record. Het gaat echt moeilijk worden”.De studenten doen er alles aan om het record te verbreken. Er wordt overal over nagedacht, over het gewicht, de overbrenging en de aerodynamica. Maar uiteindelijk komt het aan op de renster die gewoom zo hard mogelijk moet trappen. “Ik kan me er niks bij voorstellen dat ik straks echt 120 rijdt op een fiets, of in ieder geval iets wat er op lijkt,” aldus Slappendel.De meneer uit Nuenen op het viaduct kan zich er wel iets bij voorstellen. “Ik ben laatst in Oostenrijk op vakantie geweest,” vertelt hij. "En toen ging ik met 77 kilometer per uur van de berg af. Alleen was mijn vrouw daar niet echt blij mee”.