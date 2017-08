Zijkant balkon breekt af: Roosendaal neemt strenge maatregelen

ROOSENDAAL - Een ogenschijnlijk klein mankement aan een balkon van de Beneluxflat in Roosendaal heeft grote gevolgen. De zijkant van dat balkon brak af en viel op het dak van een winkelcentrum. Honderd andere bewoners van de flat mogen tot maandag niet op hun balkon.

Bovendien is een fietspad onder het flatgebouw aan de Laan van Brabant afgesloten. Voor de zekerheid is ook de toegang tot de parkeergarage van winkelcentrum de Rooselaar afgesloten. Voorlopig kunnen mensen ook niet naar een tankstation dat daar ligt.



Van het balkon brak de zijkant af. Die viel op het dak van het winkelcentrum maar ging er niet doorheen. De schade was niet groot en er werd niemand gewond. Toch besloot de gemeente Roosendaal tot strenge maatregelen, ingegeven door balkonincidenten in andere delen van het land, zoals in maart in Breda.



Maandag wordt onderzocht of het afbreken van de zijkant een incident was of dat meer aan de hand is met de balkons van de Beneluxflat.



