Kindje zwaargewond na val van speeltoestel, 'Ik ben er gelijk naartoe gerend'

DEN HOUT - Een kindje is zondagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij uit een speeltoestel viel. Het ongeluk gebeurde in de speeltuin van Hèt Pannekoeckershuys aan het Ruiterspoor in Den Hout.

Het was druk bij het restaurant en de speeltuin toen het ongeluk gebeurde, vertelt Lennert Brokx van het restaurant. Het jongetje zou zo'n twee meter naar beneden zijn gevallen.



Eerste hulp

"Een collega zei dat er 112 gebeld moest worden. Ik ben er gelijk naartoe gerend", vertelt Lennert. "Gelukkig waren de vader van het jongetje en een andere man al eerste hulp aan het verlenen."



Het slachtoffertje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Volgens Lennert werd het zekere voor het onzekere genomen. "Er werd hersenletsel vermoed."



Ziekenhuis

De vader van het kindje zou volgens de restaurantmedewerker mee zijn gegaan in de traumahelikopter. De moeder zou met de politie zijn meegereden naar het ziekenhuis in Rotterdam. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffertje gaat.