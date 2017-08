Jeffrey Herlings zegeviert in MXGP Zwitserland

FRAUENFELD - Jeffrey Herlings heeft zondag de MXGP van Zwitserland op zijn naam geschreven. De motorcrosser uit Elsendorp repareerde een beroerd begin en sloot uiteindelijk af als winnaar.

Herlings kwam in de eerste manche slecht uit de startblokken en moest zich terug zien te knokken vanaf de vijftiende plaats. Dat lukte redelijk; Herlings werd afgevlagd als zesde. Glenn Coldenhoff werd vijftiende.



In de tweede omloop was Herlings als vanouds niet bij te benen. Hij zette scherpe rondetijden neer en zag zijn overwinning nooit in gevaar komen.



"Zo zie je maar. Als ik goed start, win ik", glunderde Herlings na zijn achtste manchezege van het seizoen. "Enorme dank aan mijn team. Zij hebben keihard gewerkt."



Het was de derde eindzege voor Herlings van dit seizoen. Hij liep met 508 punten weer iets in op WK-leider Cairoli (605).