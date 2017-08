Willem II 'heeft heel veel potentie' maar mist 'Nederlandstalige ervaring'

TILBURG - Verliezen van Excelsior, dat is natuurlijk een vervelende manier om het eredivisieseizoen te beginnen. Maar bij Willem II zien ze vooral de goede punten. De totaal vernieuwde ploeg kan best leuk voetballen, maar er mist nog wel wat.

De nieuwelingen bij Willem II zijn jong en veeltalig. Tel even mee: Pedro Chirivella (20 jaar, Spaans), Karim Coulibaly (24 jaar, Frans), Daniel Crowley (20 jaar, Engels), Kostas Tsimikas (21 jaar, Grieks), Timon Wellenreuther (21, Duits) en Ismail Azzaoui (19, Frans) stonden allemaal in de basis. Communiceren is dan niet altijd even makkelijk.



Nederlandse voetballers gezocht

Uitzondering daarop is Fernando Lewis. Ook ‘pas’ 24 jaar, maar geboren in Den Haag en met eredivisie-ervaring bij AZ, Go Ahead Eagles en FC Dordrecht. “De intentie is er, de topsportmentaliteit is er, het voetballend vermogen is er”, zegt Lewis. “Maar we missen ervaring. Wat oudere jongens, Nederlandse voetballers, die erbij moeten komen. Want er zijn toch wat jongens die de Nederlandse taal niet beheersen.”



Die nieuwe jongens zorgen wel voor creativiteit. Daniel Crowley en Ismail Azzaoui zijn fijne dribbelaars. Maar er gaat natuurlijk nog een hoop mis in zo’n jonge en vernieuwde ploeg. “We hebben heel veel potentie, bij vlagen zie je dat ook”, zegt aanvoerder Jordens Peters. “Maar natuurlijk is het fijn als er nog ervaring bijkomt, zodat de ontwikkeling van die jonge gasten steeds sneller gaat.”



De spoeling is dun

Ervaring dus, daar zoekt Willem II naar. Maar coach Erwin van de Looi wil sowieso uitbreiding van z’n selectie, want die is nog erg krap. “De spoeling is nu gewoon dun. En dan wil je spelers die meteen iets toevoegen, daardoor wordt het in de breedte ook meteen beter."



"Op de backposities hebben we eigenlijk niemand achter Fernando Lewis en Kostas Tsimikas en ook achter Fran Sol is het dun. Ik ben wel heel blij dat Ben Rienstra er vanaf morgen bij is, hij traint de hele week mee. Hopelijk komt er komende week nog meer bij."