Chris Froome zorgt voor recordaantal bezoekers Profronde Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Op de Profwielerronde Etten-Leur stonden zondagmiddag grote namen als Chris Froome, Bauke Mollema en Mikel Landa. Dat was te merken in de bezoekersaantallen. De organisatie schat een recordaantal van ruim 30.000 bezoekers te hebben gehad.

Rond het middaguur landden Froome, Landa en ook Warren Barguil op Breda International Airport. De organisatie had speciaal voor de gelegenheid twee privévliegtuigen geregeld. "Dit is echt een unicum, zoveel grote namen hebben we nog nooit gehad", vertelt voorzitter Ronnie Buiks.



En dat trok al vroeg veel bekijks op de luchthaven. "Ik heb hem zelfs even kunnen spreken! Ik heb hem veel succes gewenst", zegt Joery van den Berg (16) uit Hoeven. "Dit ga ik dus nooit meer vergeten."

Topsfeer

Chris Froome gaat met de ene na de andere fan op de foto. "Hier in Etten-Leur heerst altijd een goede sfeer. Het is leuk dat de mensen hier de sfeer van de Tour de France kunnen ervaren." Barguil: "Het is erg druk en er hangt een topsfeer!"



Het mooiste plekje was misschien wel voor de 63-jarige Toon Nelemans. Hij kon de koers vanuit zijn tuin volgen. "Dit is pas een VIP-plek", lacht hij. "Dit zie je niet vaak in Nederland. Gewoon een renner uit Kazachstan, en dat in Etten-Leur."

De profronde bestond uit drie onderdelen. De Fransman Warren Barguil won de puntenkoers. Froome werd tweede en Mollema moest het met een derde plek doen. De tijdrit werd gewonnen door de Sloveen Primož Roglic. Mikel Landa was de snelste bij de Rit in lijn.