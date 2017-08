Hockeymannen in laatste oefenduel voor EK onderuit tegen India

WAALWIJK - De Nederlandse hockeyers hebben zondag in de laatste oefenwedstrijd voor het EK een nederlaag moeten incasseren. Oranje moest in Waalwijk de zege aan India laten: 3-4.

Mink van der Weerden uit Geldrop bracht de ploeg van bondscoach Max Caldas nog wel op voorsprong, maar daarna had Nederland geen antwoord meer op het snelle spel van India. Aanvoerder Manpreet Singh scoorde tweemaal. Varum Kumar en Harjeet Singh troffen eenmaal doel. Bob de Voogd uit Helmond bekroonde zijn honderdste interland nog wel met twee treffers in de slotfase: 3-4.



Barcelona

Oranje was vorige week nog zo aardig op dreef tijdens een vierlandentoernooi in Barcelona. Nederland haalde uit tegen Duitsland (7-1) en Engeland (9-1) en klopte Spanje (2-2) na strafballen.



Het EK in Amstelveen gaat op 18 augustus van start.