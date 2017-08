Zijspancrosser Etienne Bax wint in Letland

STELVE - Zijspancrosser Etienne Bax is weer een stap dichter bij de wereldtitel. De coureur uit Bergeijk won zondag de Grand Prix van Letland.

In de eerste manche verloor Bax kostbare tijd na een valpartij, waardoor de tweede plek het hoogst haalbare was. Ook in de tweede omloop eindigden Bax en zijn bakkenist Nicolas Musset als tweede. Het bleek voldoende om de dagzege op te strijken én verder uit te lopen in de stand om het WK.



Bax heeft na zondag 408 punten. Zijn Franse rivaal Valentin Giraud, die zondag tweede werd in de dagrangschikking, staat tweede met 390.