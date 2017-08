Betonrot oorzaak instorten balkon Roosendaal

ROOSENDAL - Bewoners van de Beneluxflat in Roosendaal mogen voorlopig hun balkon niet meer op. Zondagmiddag viel de zijkant van één van de balkons naar beneden. Uit een eerste onderzoek door bouwinspecteurs van de gemeente Roosendaal is gebleken dat er sprake is van betonrot.

Van het balkon brak de zijkant af. Die viel op het dak van het winkelcentrum maar ging er niet doorheen. De schade was niet groot en er werd niemand gewond. Toch besloot de gemeente Roosendaal tot strenge maatregelen, ingegeven door balkonincidenten in andere delen van het land.

Uit voorzorg is de omgeving van de flat afgezet en ook tankstation Berkman is voorlopig niet bereikbaar. De ingang van de parkeergarage bij winkelcentrum De Roselaar is ook afgesloten.Maandag volgt een uitgebreid constructief onderzoek van alle balkons van de flat. Bewoners van 22 appartementen aan de zuidkant van de flat mogen uit voorzorg het balkon van hun woning niet betreden totdat het onderzoek heeft plaatsgevonden. De bewoners zijn van zondag allemaal persoonlijk geïnformeerd.Burgemeester Niederer: “Wij zijn erg geschrokken toen we dit bericht hoorden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Wij gaan samen met AlleeWonen nader onderzoek instellen. Veiligheid van de bewoners staat voorop; zij zijn geen moment in gevaar geweest”.Tonny van de Ven, bestuurder van AlleeWonen: “Ook wij zijn geschrokken en zijn gelijk gestart met het persoonlijk informeren van onze bewoners. Morgen starten we direct met nader onderzoek naar de oorzaak”.Maandag is er in Beneluxflat 1 van 11.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur voor de bewoners.