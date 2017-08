Park Hilaria trekt weer 500.000 bezoekers

In deze attractie 'Air' is het zwieren tot op grote hoogte

EINDHOVEN - Het jaarlijkse kermisevenement in Eindhoven is weer terug op haar oude bezoekersaantal. Zo'n 500.000 mensen bezochten de afgelopen tien dagen Park Hilaria op de Kennedylaan. De organisatie moest in 2016 nog een bezoekersaantal van 470.000 noteren.

Ondanks twee fikse regendagen kwamen toch weer bijna een half miljoen mensen naar de kermis. De afgelopen jaren, met uitzondering van 2016, bleef het aantal kermisfans in Eindhoven ongeveer stabiel.



LEES OOK: Wie stoer genoeg is, kan 50 meter de lucht in op Park Hilaria



Volgens de organisatie waren de attracties Air en The Haunted Mansion deze keer het meest populair. Park Hilaria vindt volgend jaar van 3 tot en met 12 augustus plaats.