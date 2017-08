Auto total loss, bestuurder komt er zonder kleerscheuren vanaf bij ongeluk op Flight Forum

EINDHOVEN - Een automobilist heeft volgens de hulpdiensten zondagavond rond tien uur enorm veel geluk gehad nadat hij op het Flight Forum in Eindhoven de macht over het stuur van zijn auto verloor en naast de weg in een greppel belandde. De bestuurder bracht het er zonder kleerscheuren vanaf. Van zijn auto bleef weinig over.

De auto is uiteindelijk om zijn as gedraaid en zestig meter verderop tot stilstand gekomen.



Bij het ongeluk waren verder geen weggebruikers betrokken.