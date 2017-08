Auto vat vlam in Waalwijk, bestuurder komt op tijd weg

WAALWIJK - Een automobilist heeft zijn auto zondagnacht in Waalwijk net op tijd kunnen verlaten, voordat deze in brand vloog. De bestuurder merkte toen hij rond kwart over twee op de Biesbosweg reed dat zijn auto begon te roken.

Hij zette zijn auto aan de kant van de weg en belde de brandweer. Nog voor de brandweer ter plekke was, sloegen de vlammen al uit de wagen.

De brandweer bluste de auto met schuim, maar van de wagen bleef niet veel over.