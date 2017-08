Kanaal over zwemmen was nog maar 't begin, Van der Weijden kondigt 'ultieme droom' aan

DOVER - Zwemmer Maarten van der Weijden uit Waspik is niet te stoppen. Nadat hij dit weekend het Kanaal tot twee keer toe zwemmend overstak, hint hij alweer op een nieuwe uitdaging. In een tweet laat hij maandagochtend weten op 21 augustus zijn ‘ultieme droom’ bekend te maken.

Hij antwoordt met deze tweet op de vraag: En wat is de volgende stap? De Atlantic over zwemmen?Van der Weijden finishte zondag vlak voor middernacht in Dover nadat hij het Kanaal twee keer overstak. Dit onder de noemer 'trainingstochtje'. Waarvoor hij trainde, was echter niet duidelijk.Van der Weijden liet maandagochtend vroeg weten 'enorm blij te zijn dat de dubbele oversteek gelukt is'. "Mijn lichaam heeft een flinke optater gehad, maar dat zal herstellen."