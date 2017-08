Moeder overleden, zoontje kritiek na ongeluk Eindhovens gezin in Servië

BELGRADO/EINDHOVEN - Bij een ongeluk in Servië is zondag de moeder van een gezin uit Eindhoven overleden. Haar zoontje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu kent het gezin en plaatste een bericht over het ongeluk op zijn Facebookpagina.

"Zojuist vreselijk nieuws uit Servië ontvangen", schrijft Torunoglu.

Het gezin van Turkse komaf was op de terugweg naar Nederland na een vakantie in Turkije. Het ongeluk gebeurde zondag in de buurt van de Servische hoofdstad Belgrado.