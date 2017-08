Zo bezorg je een ijskoud biertje per drone bij je buurman [VIDEO]

DRUNEN - Zondagmiddag belde Patrick van der Steen uit Drunen zijn buurman Ben op: “Pak even een schaar. Ik heb iets leuks voor je”, zei Patrick. Een paar momenten later ziet Ben een flesje bier per drone zijn achtertuin in vliegen. De hele operatie werd gefilmd.

“Die drone heb ik pas net, dus ik ben een beetje aan leren hoe ik dat ding moet besturen”, vertelt Patrick. “Bij ons achter is een weiland en daar mag ik overheen vliegen met de drone.”



Zijn buurman vier deuren verderop kon zijn geluk niet op toen het ijskoud biertje aan kwam vliegen. Patrick wist met de camera op de drone het biertje naar de juiste plek te brengen. Ben hoefde alleen even een tiewrap door te knippen.