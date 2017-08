Mannen uit Boxtel en Berlicum (61 en 52) omgekomen bij ongeluk in Velddriel

VELDDRIEL - Bij een ongeluk zondagavond in het Gelderse Velddriel zijn vermoedelijk een man van 61 uit Boxtel en een 52-jarige man uit Berlicum om het leven gekomen. Dit laat de politie maandagochtend weten. De officiële identificatie van de slachtoffers is volgens de politie nog niet afgerond. De auto waarin de slachtoffers zaten, reed op de Hamstraat tegen een boom.

De auto vloog vervolgens in brand. Toen de brand geblust was, werden de lichamen van de slachtoffers in de auto gevonden.

De melding van het ongeluk kwam zondagavond rond tien uur bij de politie binnen.



Getuigen gehoord

De politie heeft getuigen gehoord en doet nog verder onderzoek om de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.

Bij het ongeluk waren verder geen weggebruikers betrokken.