Bestuurder uit auto 'geknipt' na ongeluk met vrachtwagen in Tilburg

TILBURG - Op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is maandagmorgen een vrachtwagen tegen twee personenauto’s gebotst. De bestuurder van één van de personenwagens raakte lichtgewond. Hij moest door de brandweer uit zijn voertuig worden 'geknipt' en is naar een ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen reed op de Letschertweg toen de twee auto’s vanaf de Vierbundersweg in Dongen naderden. De exacte toedracht is niet duidelijk. De politie onderzoekt die.



Veel hulptroepen op de been

Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter werden na de melding van het ongeluk in Tilburg direct gealarmeerd.