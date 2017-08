Willy en Rene van de Kerkhof: PSV viel mee, NAC komt er wel, Willem II krijgt het moeilijk

EINDHOVEN - Voetbaliconen Willy en Rene van de Kerkhof. Het zijn net gewone supporters. Vrijdag waren ze nog angstig over de toekomst van PSV. Zaterdagavond, na de winst op AZ, was de stemming omgeslagen. “Het is allemaal meegevallen”, zei Willy maandag in het Omroep Brabantprogramma Wakker!.

Willy is vooral goed te spreken over de nieuwe linksbuiten van de Eindhoven. “Lozano”, zei hij, “had zich onsterfelijk kunnen maken als hij meer kansen had benut maar je kunt nu al zeggen dat het geweldige aanwinst is”.



Compliment voor Cocu

Hij deelde ook een compliment uit aan trainer Phillip Cocu. Willy van de Kerkhof: “Ik moet hem complimenteren met het feit dat hij Brenet op tijd wisselde. Die speelde dan ook wel de allerslechtste wedstrijd die ik ooit heb gezien”.

Broer Rene denkt dat die snelle ingreep een voorbode is van een andere tijd. “Ik denk dat Cocu het strenger gaat aanpakken dit seizoen. Na de nederlagen tegen Osijek zal dat ook wel moeten”, aldus Rene.



Hij vindt net als alle andere supporters, analisten en liefhebbers dat de verdediging van PSV versterking kan gebruiken. “Ik denk dat de crisis nog niet voorbij is. We hebben nu een overwinning maar één zwaluw maakt nog geen zomer”.”



NAC komt er wel

Willy is het daar mee eens. “Achterin moet echt iets gebeuren, verder vond ik het er wel goed uitzien”, zegt hij.

Rene had van NAC meer verwacht dan een fors verlies van Vitesse. “Maar Vitesse was dan ook wel in hele goeie doen. Ik denk dat NAC er uiteindelijk wel komt. Volgende week krijgen ze in Breda PSV op bezoek en PSV heeft het daar altijd moeilijk”, aldus Rene.



Willy vindt het jammer dat Willem II van Excelsior verloor. “Willem II speelde niet onaardig maar ik denk dat de ploeg het dit jaar niet gemakkelijk zal krijgen”, aldus Willy van de Kerkhof.