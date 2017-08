Deze wel heel bijzondere inbreker liet alarm afgaan in Tilburg

TILBURG - De politie heeft zondagnacht een wel heel bijzondere inbreker gevangen. Rond kwart over drie moest de politie naar een inbraakalarm in Tilburg. Gelukkig had de buurvrouw een sleutel van het huis en hoefde de deur niet opengebroken te worden.

Eenmaal in de woning aangekomen, bleek er niet een inbreker te zorgen voor het alarm, maar een vleermuis. Het dier fladderde vrolijk door de woonkamer en zorgde ervoor dat het alarm afging. De politie heeft het beestje gevangen en buiten vrijgelaten.