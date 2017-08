Onderzoek in water bij Willemsbrug in Breda

BREDA - De politie deed maandagochtend een onderzoek in het water bij de Willemsbrug in Breda. De recherche was aan het zoeken met duikers en sonarapparatuur.

Waarom ze juist op deze plek aan het zoeken waren, wilde en kon de woordvoerder van de politie niet zeggen. Mogelijk heeft het iets te maken met een aanrijding tussen twee auto's waarbij een zwarte BMW uit de X-serie is achtergelaten. De auto's knalden 10 augustus op de kruising van de Academiesingel en de Nieuwe Prinsenkade tegen elkaar. Het ongeluk gebeurde rond elf uur 's avonds.



Kort voor de aanrijding was een man mishandelend in een auto in de Isenburgstraat in Breda. De man raakte zwaargewond en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen na de mishandeling een donkerkleurige BMW wegrijden. De politie onderzoekt of de mishandeling en de aanrijding iets met elkaar te maken hebben.



