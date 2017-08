Balkons veiliger door inspectie en maatregelen, maar niet allemaal

LOON OP ZAND - Gebreken in balkons zijn niet uit te sluiten ook al zijn de afgelopen maanden veel preventieve maatregelen genomen. Dit blijkt uit een reactie van Kees Oomen uit Loon op Zand, directeur VvE Belang, een belangenorganisatie voor appartementeigenaren.

Oomen reageert op het nieuwste incident: een paneel dat spontaan van een balkon van een appartement in Roosendaal naar beneden viel en op een dak van een winkelcentrum terechtkwam. Hij vindt overigens dat de gemeente en wooncorporatie Alleewonen een wijs besluit hebben genomen door bewoners te adviseren hun balkon voorlopig niet te betreden.



Jaren geleden eerste problemen

Jaren geleden deden zich de eerste problemen voor met dit soort balkons. Toen stortten negen balkons in Leeuwarden als een kaartenhuis in elkaar. Wonder boven wonder raakte niemand gewond; de schade en de paniek waren echter groot.



De VvE en het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten daarop de eigenaren van appartementencomplexen op te dragen de balkons te inspecteren. Dit zou vóór 1 juli dit jaar achter de rug moeten zijn, inclusief eventuele maatregelen zoals het stutten van balkons. Volgens Oomen is dit goed gegaan en zijn waar nodig, ook in Brabant, verbeteringen aangebracht.



Overbelasting en roestvorming

Het gaat om balkons met een zogeheten uitkragende constructie, zonder steunbalken. Die complexen zijn tussen 1950 en begin jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd. In de loop der jaren kan er bijvoorbeeld door overbelasting of roestvorming kwetsbaarheid optreden met als gevolg onder meer scheuren of vallende onderdelen.



Volgens Oomen zijn nog niet alle probleemgevallen opgelost. Bewoners blijven dus risico’s lopen. “De onderzoeken die zijn verricht, waren steekproefsgewijs. Bovendien weet een aantal appartementeigenaren, bedrijven, corporaties of particulieren, niet of hun complex wel onder een risiciogroep valt.”



'Vrij kostbare operatie'

Ook financieel zit er een adder onder het gras, al zijn alle bewoners wel verplicht mee te betalen. “Het is echt een hele operatie. Het opknappen van zo’n balkon kost acht- tot twaalfduizend euro per appartement. Vrij kostbaar dus. Zo’n bedrag kunnen niet alle eigenaren zomaar opbrengen. Wij zijn voorstander van een betalingsregeling, maar daar wil het ministerie niet aan. Wel als het gaat om funderingsherstel”, aldus Oomen.



Balkonincidenten in onze provincie deden zich onder meer voor in Breda, Boxtel, Cuijk, Den Bosch, Eindhoven, Oss en Tilburg.