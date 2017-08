Naakte man wast zich in Bossche Drakenfontein

Man in fontein

DEN BOSCH - Het is maandagochtend en je hebt een lang weekend gehad. Je wil niets anders dan een snelle douche om de nieuwe week fris en fruitig te beginnen. Maar deze man besloot dit in de Drakenfontein voor het station in Den Bosch te doen. Tot schrik van vele voorbijgangers.

Een van de geschrokken ooggetuigen moest het van dichtbij meemaken. "Hij stond zich te wassen en vroeg aan de voorbij komende dames of ze hem wilden helpen", vertelde de getuige. Hoe de situatie afliep is niet bekend.