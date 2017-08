Moeder, baby en oudere vrouw gewond bij ongeluk, maar waar precies?

BREDA - Bij een ongeluk ergens tussen Breda en Antwerpen zijn maandagmiddag een moeder met haar baby en een oudere vrouw gewond geraakt. Drie auto’s met een Belgisch kenteken waren op de snelweg tegen elkaar gebotst, maar waar precies?

Omstanders belden het alarmnummer en gaven het nummer op het hectometerpaaltje door. Omdat het Belgen waren die het Belgische alarmnummer belden, dacht de politie dat het ongeluk in België moest zijn gebeurd. Hectometerpaal 68.3 komt zowel in Nederland als in België voor.



68.3 is in Nederland tussen Hazeldonk en knooppunt Galder, maar iets verderop staat in België ook een paaltje met dit nummer. De Belgische hulpdiensten troffen daar niets aan en besloten door te rijden naar de Nederlandse hectometerpaal. Daar was het ongeluk wel gebeurd.



Ondertussen waren de Nederlandse hulpdiensten ook onderweg. Zij waren iets verderop op de A16 bij Prinsenbeek aan het zoeken naar het ongeluk. Zij hadden een verkeerde locatie doorgekregen.

Bij het ongeluk raakten een moeder met haar baby en een oudere vrouw gewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eén auto kon zelf doorrijden, de andere twee auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.