NikkieTutorials wint Teen Choice Award: 'Kan iemand me knijpen?'

LOS ANGELES - Nikkie de Jager uit Uden, beter bekend als YouTuber NikkieTutorials, heeft zondagavond een Teen Choice Award gewonnen. Ze won de award in de categorie Fashion/Beauty Web Star 2017. De prijs werd uitgereikt in Los Angeles.

“We did it, baby”, zei De Jager over haar prijs. “Is dit een droom? Kan iemand me knijpen?” Duizenden mensen feliciteerden de YouTuber al via Instagram.

Miljoenen volgers

De 23-jarige heeft meer dan 7 miljoen volgers op YouTube. Met haar make-upadvies bereikt ze miljoenen mensen over de hele wereld. Haar filmpjes oftewel ‘tutorials’ zijn namelijk allemaal in het Engels. Haar populairste video werd meer dan 36 miljoen keer bekeken.



Nikkie de Jager woont nog in Uden, maar brengt steeds meer tijd door in de Verenigde Staten.