Hennep, pistool en inbrekersgereedschap in auto, eigenaar vast

ROOSENDAAL - De politie heeft zondagnacht in Roosendaal een doorgeladen pistool, inbrekersgereedschap en hennep in beslag genomen. De vondst werd gedaan in een auto, die was achtergelaten op de Tesselschadelaan.

Agenten waren de wagen bij een achtervolging vanaf de Churchillpoort uit het zicht verloren. Toen ze de auto aan het onderzoeken waren, meldde de eigenaar zich. Deze 34-jarige man uit Roosendaal werd aangehouden.



Resten van hennepdrogerij

Daarmee was de kous voor hem nog niet af, want later die nacht bracht de politie een bezoek aan zijn huis. Hier werd resten van een onlangs opgeruimde hennepdrogerij ontdekt.



De 36-jarige bewoonster die thuis was, werd aan de tand gevoeld en zal net als haar medebewoner op een extra verhoor kunnen rekenen.