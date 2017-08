Schoonheidssalon leeggeroofd: "Dit was een professional"

HELMOND - Een professional. Dat is wat eigenaresse Sanne van een schoonheidssalon in de Helmondse wijk Dierdonk vermoedt als ze het filmpje en de foto’s ziet van de man die haar salon heeft leeggehaald. De dief heeft voor honderden euro’s aan huidverzorgingsspullen meegenomen.

De man heeft zichzelf helemaal ingepakt zodat zelfs zijn huidskleur niet te zien is. Uit sporen die zijn gevonden bestaat het vermoeden dat hij veel grotere schoenen droeg dan hij normaal doet. Ook is te zien dat hij elastiekjes om zijn handschoenen droeg om te voorkomen dat er DNA-sporen achter zouden blijven.



Vieze schoenen van mijn man

Sanne ontdekte de inbraak zondagmorgen. De deur van haar salon aan huis stond open. Op de vloer zag ze zand. “Ik dacht eerst dat mijn man met vieze schoenen door de salon was gelopen. Ik volgde het spoor en kwam uit bij zijn schoenen die in de garage stonden. Ik bedacht me dat hij die schoenen helemaal niet had gedragen, toen ben ik teruggegaan naar de salon en pas toen zag ik dat de schappen waren leeggehaald”, aldus Sanne.



De schoenen van haar man zaten in een tas. De dader haalde ze er uit en zette ze op de grond. De tas gebruikte hij om zijn buit in mee te nemen.



Foto's en filmpje

De dader is op meer plekken in de buurt op rooftocht geweest. Dankzij een camera bij de buren van Sanne zijn er foto’s van hem terwijl hij over haar schutting klimt en er is een filmpje waarop te zien is dat de man bij een ander huis door de tuin naar de achterdeur loopt. Maar omdat de man zichzelf zo goed heeft vermomd zijn er weinig aanknopingspunten.