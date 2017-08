Drie jonge straatrovers mishandelen 69-jarige man, politie pakt ze dankzij getuige

ETTEN-LEUR - Een alerte getuige heeft er zondagavond voor gezorgd dat de politie drie brutale straatrovers kon pakken. Het trio zou een 69-jarige man hebben geschopt en geslagen. Ze stalen ook het mobieltje van het slachtoffer. Eén 16-jarige jongen en twee 18-jarige mannen uit Etten-Leur zijn gearresteerd.

Het slachtoffer werd rond tien uur ’s avonds bij Zonnestad van achteren aangevallen. Hij werd tegen zijn benen geschopt en viel. Terwijl hij op de grond lag, werd hij geslagen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en hals. Daarna pakten de aanvallers zijn telefoon af.

Signalement

Een getuige belde de politie en omschreef de drie mannen. Agenten zagen een jongeman wegrennen die aan het signalement voldeed. Later kon de politie nog twee broers van 16 en 18 in een woning in het centrum aanhouden.

De politie zoekt nog naar meer getuigen die iets over de beroving weten.