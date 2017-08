Meer zijpanelen van balkons Beneluxflat kunnen afbreken, bewoners mogen er niet op

ROOSENDAAL - De bewoners van de Beneluxflat in Roosendaal mogen ook de komende dagen nog niet op hun balkon. Het risico bestaat dat de zijpanelen afbreken. Zondag brak van een van de balkons een zijkant af, die op het dak van een winkelcentrum viel. Uit onderzoek blijkt dat er betonrot in de balkons zit.

Bewoners van 22 appartementen mogen hun balkons voorlopig niet gebruiken, laat eigenaar AlleeWonen weten. Hoe lang ze hun balkons niet op mogen, is nog niet duidelijk.



Extra maatregelen

Om te voorkomen dat de andere zijkanten afbreken, neemt AlleeWonen extra maatregelen. Er komt een constructie die de zijpanelen moet tegenhouden of opvangen. Hoe de constructie er uit komt te zien, is nog niet precies duidelijk.



Er komt ook bescherming voor het dak van het ondergelegen winkelcentrum. Op die manier kan het winkelcentrum geopend blijven voor het winkelend publiek.



Benzinestation blijft dicht

Hoewel er zondag geen gewonden vielen en de schade reletief klein was, besloot de gemeente Roosendaal toch de omgeving van de Beneluxflat af te zetten. Dat betekende onder meer dat de ingang van de parkeergarage van winkelcentrum de Rooselaar en een benzinestation werden afgesloten.



Het winkelcentrum is gewoon open. Het tankstation dat binnen de afzetting ligt, blijft voorlopig wel dicht.