Tien maanden jeugdgevangenis voor mishandelen Jamal (24) tijdens uitgaan in Eindhoven

DEN BOSCH - De 19-jarige man uit Eindhoven die Jamal Williams uit Vught in januari van dit jaar bijna doodsloeg tijdens het uitgaan, moet tien maanden de jeugdgevangenis in. Drie maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Hij moet zich daarnaast laten behandelen en een schadevergoeding van 13.000 euro betalen.

Jamal Williams werd zwaar mishandeld op het Stratumseind in Eindhoven. Hij had enkele mannen aangesproken op hun gedrag en werd daarna zo geraakt dat hij in kritieke toestand in een ziekenhuis moest worden opgenomen. De Eindhovenaar deelde één klap uit in het gezicht van het slachtoffer en ging er vervolgens vandoor.

Vechtsport

De Eindhovense verdachte doet aan vechtsport. Volgens de rechter had hij daarom beter moeten weten wat voor een impact een klap kan hebben. Ook neemt hij volgens de rechter geen verantwoordelijkheid voor zijn daad en werd hij al eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Volgens de rechter is er geen sprake van opzet in het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel omdat hij 'maar' één keer sloeg. De rechtbank heeft de Eindhovenaar daarom vrijgesproken van zware mishandeling. Wel is hij schuldig aan mishandeling, met zwaar letsel als gevolg.



Nog steeds revalideren

Jamal Williams verloor bij de mishandeling een tand en een deel van zijn kaakbot. Hij viel met zijn achterhoofd hard op de straat en liep kneuzingen aan zijn hersenen op.

Hij heeft sinds de mishandeling last van hevige hoofdpijn, heeft moeite met praten, is vergeetachtig en lijdt aan concentratieproblemen en gedragsveranderingen. Jamal is zes maanden na het incident nog steeds aan het revalideren.



Jeugdstrafrecht

Op advies van gedragsdeskundigen wordt het jeugdstrafrecht toegepast, aldus de rechtbank. De man zou niet in staat zijn om de risico’s van zijn handelen in te schatten. Hij moet zich naast de celstraf daarom laten behandelen en krijgt een meldplicht bij de jeugdreclassering.