Dion stopte om een motorrijder met pech te helpen, maar werd zelf bestolen

BREDA - Iemand willen helpen maar vervolgens ordinair beroofd worden. Het klinkt als een film, maar het overkwam Dion uit Breda. Een motorrijder deed alsof hij pech had op de Nieuwe Bredase Baan in Breda en Dion stopte om hem te helpen. “Binnen tien seconden hoorde ik mijn eigen motor starten en reed er iemand anders op weg.”

"Hij stond met zijn armen te zwaaien, dus ik stopte. Ik dacht dat hij misschien wel medische hulp nodig had ofzo”, vertelt Dion. “Ik stond al bijna klaar om 112 te bellen. Maar ja, toen hoorde ik ineens mijn motor starten. Ik keek om en zag er iemand anders mee wegrijden. Ik draaide mijn hoofd weer terug en zag ook de motorrijder met 'pech' wegscheuren."

Gevonden

“De eerste tien seconden wist ik niet wat me nou was overkomen", zegt Dion. Hij belde de politie en die reageerde vrijwel direct. “Ze waren er binnen een paar minuten en hebben gelijk verschillende uitvalswegen afgezet. Toen ik mijn aangifte aan het opgeven was, kwam er ineens het bericht dat mijn motor gevonden was.”

Eind goed, al goed, zou je denken. Maar niets is minder waar. “Mijn motor lag op zijn kant. Ze hebben geprobeerd hem in het water te dumpen, maar dat is niet gelukt.” Dion heeft veel schade aan zijn motor. Volgende week wordt de blauwe Suzuki V-Strom 650 nagekeken in de garage.

Vertrouwen weg

Ook al heeft Dion zijn motor terug, toch moet hij nog even bijkomen van het hele gebeuren. "Het is een soort onderlinge code om te stoppen voor andere motorrijders. Maar toch zal het wel een tijdje duren voordat het vertrouwen weer terug is."