Nadeche (19) uit Bakel won wedstrijd en mag sterren van de hemel dansen op Lowlands-podium

BAKEL - Nog een paar nachtjes slapen en dan treedt Nadeche van Lieshout uit Bakel op tijdens Lowlands. Niet als zangeres maar met haar zelfverzonnen dans. De 19-jarige danseres mag dit omdat ze de landelijke finale van De Kunstbende won. Dat is een culturele wedstrijd voor jongeren.

Met nog een paar dagen te gaan, is het flink oefenen voor de danseres. Maar niet teveel. "Dan is het straks niet meer leuk en ik ken de dans goed." Voor het oefenen verbouwt ze met liefde de hele huiskamer. Tafels en stoelen worden aan de kant geschoven om een eigen podium te creëeren en het pannekoekenmeel op de grond zorgt ervoor dat Nadeche goed over de vloer kan glijden. "Mijn ouders worden soms wel gek als ik veel dans maar als ik het gewoon netjes opruim, is het goed."



YouTube

Het idee voor haar touwendans haalde Nadeche van internet. "Ik zag het in filmpjes op YouTube en vond het er toen heel leuk uit zien", vertelt ze. "Het is soms wel lastig. Dan weet ik zelf ook niet meer hoe ik uit de knoop moet komen."



De Kunstbende

Begin juli won Nadeche de landelijke finale van De Kunstbende. "Dat had ik niet verwachte", vertelt ze. "Ze hadden het bij de uitslag over een danser dus ik dacht dat het een jongen was. Ik was dan ook super blij toen ze mijn naam riepen." Ze won niet alleen een optreden op Lowlands maar ook een fotoshoot en andere optredens in het land.