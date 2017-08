Hulp gevraagd bij grootste wens: Simon en zijn vriendin willen dolgraag een kindje

TILBURG - Je kunt tegenwoordig overal geld voor vragen via een crowdfunding, maar Paul Zoontjes, beter bekend als Simon Keats, doet het wel voor iets heel bijzonders. Hij hoopt met zijn vriendin een flink geldbedrag op te halen voor een draagmoederschap. “Door het een hoop protocollen moeten we wel uitwijken naar Cyprus.”

Het verliefde stel wil dolgraag een kindje maar dat lukt niet meer op de normale manier. Daarom zijn ze aangewezen op een draagmoeder. Na lang zoeken hebben ze een Vlaamse dame gevonden die hen wil helpen. En daar gaat het mis.

“Omdat zij een Belgische is kan het niet in Nederland en omdat wij Nederlanders zijn kan het niet in België. Daarom moeten we uitwijken naar Cyprus en daar hangt een duur prijskaartje aan.” 35.000 euro hopen ze op te halen voor het einde van het jaar. “We blijven positief en hopen dat het gaat lukken.”

Reacties

“Als we een draagmoeder in Nederland hadden gevonden dan was het geen crowdfunding geworden. We moesten best wel een drempel over om het zo in het openbaar te brengen. Maar over het algemeen zijn het voornamelijk positieve reacties.”

Negatieve reacties zitten er helaas ook tussen. “Ik zit in de muziekwereld en daar is ook niet iedereen positief.” Simon is toetsenist bij The Kik en hij is singer-songwriter. “Ik ben dus wel wat gewend.”

Iedereen die doneert krijgt er ook iets voor terug. “Ik heb het liedje ‘waiting’ geschreven. Voor iedereen die geld overmaakt is er het liedje. Het staat verder nergens online ofzo, dus het is echt speciaal voor dit.”