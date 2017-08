Erectiepillen-echtpaar: man krijgt halfjaar cel voor illegale pillenhandel

EINDHOVEN - Een 64-jarige erectiepillenhandelaar uit Eindhoven heeft een jaar cel gekregen, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook moet hij zo'n 40.000 zwartverdiende euro's terugbetalen aan de staat. Vorig jaar werd in het huis van hem en zijn vrouw een paar duizend Kamagra-pillen gevonden.

Kamagra is een middel om erectiestoornissen te behandelen, net als viagra.



Lucratief handeltje

De 64-jarige handelde illegaal in de pillen en dat was een lucratieve bezigheid. In twee jaar verdiende hij er tienduizenden euro's mee. Van 38.608,25 euro kon hij niet aantonen waar het vandaan komt. Dat bedrag moet hij dus terugbetalen.



Vermoedelijk runde hij de pillenhandel samen met zijn vrouw. In haar zaak is volgens de rechter nog meer onderzoek nodig, dus tegen haar is nog geen uitspraak gedaan.



Levensgevaarlijk

De rechter noemt de grote hoeveelheid pillen 'een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid'. Het gebruik van illegale erectiepillen kan levensgevaarlijk zijn. Daarom valt de straf relatief hoog uit.