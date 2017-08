Ervaren FC Oss 'hoeft niet te vrezen voor degradatie'

OSS - FC Oss is deze zomer een stuk volwassener geworden. Nieuwelingen als Niels Fleuren (30), Ferry de Regt (28) en good old Erik Quekel (30) brengen honderden wedstrijden betaald voetbal-ervaring mee naar Oss. "Ze kiezen nu duidelijk voor ervaring", zegt FC Oss-watcher Roel Kuilder. "Dat kan goed uitkomen."

Één speler gaan ze heel erg missen in Oss: topscorer Tom Boere vertrok naar FC Twente. Vorig seizoen scoorde hij 33 keer, maar ondanks die vele doelpunten eindigde FC Oss 'slechts' als vijftiende. “Dit jaar willen ze liever wat meer doelpunten voor dan tegen”, zegt Kuilder. Hij volgt FC Oss voor de Osse omroep Dtv.



Quekel: geliefd en gehaat

De opvallendste nieuweling is Erik Quekel. De aanvaller begon zijn carrière in Oss en keert dus terug op het oude nest. "Laten we hopen dat hij de vorm van vroeger kan evenaren”, zegt Kuilder.



Er is wel één probleempje. Quekel speelde ook twee jaar voor aartsrivaal FC Den Bosch en de Osse harde kern nam 'm dat niet in dank af. “Er zullen er altijd een paar zijn die hem niet kunnen vergeven, maar maar als hij er snel een paar goals in schiet is dat weer vergeten.”

Ook de trainer is nieuw. Ofja, nieuw... Klaas Wels hielp FC Oss al meerdere keren als interim-trainer uit de brand. Dit seizoen mag hij het vanaf het begin proberen. Kuilder is enthousiast over 'm. “Je merkt dat er wat meer spirit in het team zitten. Het oogt wat fitter. Hij heeft een heel tactisch plan gemaakt, hij zal waarschijnlijk 5-3-2 gaan spelen. Daar heeft hij eind vorig seizoen ook al wat teams mee verrast. Laten we hopen dat ie daarop voort kan borduren.”

Sinds afgelopen seizoen heeft de Jupiler League weer een degradatieregeling. FC Oss bewaart daar slechte herinneringen aan, want de club degradeerde in 2010 al een keer. “Met deze selectie hoeven ze daar niet voor te vrezen", zegt Kuilder. "Ik denk dat ze gokken op een plekje stevig in de middenmoot, zo rond de tiende plek.”