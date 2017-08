Zonnen naast een heipaal: Beekse Bergen-kampeerders klagen over opbouw Decibel

HILVARENBEEK - Lekker genieten op het strand. Voor sommige kampeerders op de Beekse Bergen lukte dat maandag niet helemaal. Op een van de strandjes bij de camping werd begonnen aan de opbouw van muziekfestival Decibel Outdoor. Op een paar meter van de campinggasten werden tentpalen de grond in geheid met een luidruchtige machine.

De beelden spreken voor zich: erg fijn was 't niet op het strandje. "Er wordt geen rekening gehouden met de vakantiegasten", klaagt de maakster van het filmpje, die anoniem wil blijven. "De palen werden naast mijn starndstoel de grond in geheid. Er zijn al erg veel gasten die klachten hebben ingediend over de overlast. We worden doorverwezen naar de baas van de camping, maar die is op vakantie en dus onbereikbaar."Maar volgens Lisette Kars van de Beekse Bergen valt het allemaal wel mee. “Een aantal weken voor de opbouw van Decibel hebben we overleg met de campingraad van de Jaarcamping, waar de vaste kampeerders in vertegenwoordigd zijn. Alle bewoners zijn ook per brief geïnformeerd."De vaste kampeerders, waardonder de filmster, hadden dus kunnen weten dat op het bewuste strandje maandag opgebouwd zo worden. "Er is ter plekke nog overleg geweest en gewacht tot zo laat mogelijk op de dag, om de kampeerders zo weinig mogelijk tot last te zijn", legt Kars uit. "De campinggasten is toen gevraagd of ze wilden verplaatsen naar een ander strandje, maar dat hebben ze pertinent geweigerd."Decibel Outdoor vindt komend weekend plaats op het terrein van de Beekse Bergen. De komende dagen zal er dus nog wel wat meer opbouw-overlast zijn.Het festival is op zaterdag. Maar het hele weekend zijn er optredens van dj's in de hardere stijlen op het terrein rond de camping. Ongetwijfeld zullen sommige campingbezoekers dat ook 'overlast' noemen, maar vele duizenden anderen denken daar vast anders over.