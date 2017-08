Onweersbuien met hagel en windstoten op komst

EINDHOVEN - We krijgen dinsdag in de middag en avond te maken met onweersbuien. Het KNMI waarschuwt voor kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Daarom heeft het weerinstituut vanaf twee uur dinsdagmiddag code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt tot elf uur dinsdagavond.

De waarschuwingcode geldt niet alleen voor onze provincie, maar voor heel de oostelijke helft van het land. Volgens het KNMI kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van de weersomstandigheden.



In de loop van de avond trekken de buien naar Duitsland weg.

Nog even zon

Dinsdagochtend breekt op veel plaatsen de zon nog even door. De temperatuur loopt op tot zo’n 22 graden in het westen van de provincie en 24 graden in het oosten.