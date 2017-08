Porno in kerk is kwetsend maar niet strafbaar: "Er is iets mis met ons rechtssysteem"

TILBURG - Een pornofilmpje opnemen in een biechtstoel van een kerk is kwetsend maar niet strafbaar. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie nadat er zo’n filmpje was opgenomen in de Sint Jozefkerk in Tilburg. “Persoonlijk denk ik dat er iets grondig mis is met ons rechtssysteem”, zegt kerkbestuurder Harrie de Swart in een reactie op het besluit van justitie.

Begin dit jaar werd er een seksfilmpje opgenomen in de Tilburgse kerk. Dat werd uitgezonden op een internetkanaal van pornoactrice Kim Holland. Omdat het kerkgebouw ontheiligd was, werd het ritueel gereinigd.



Godslastering niet strafbaar

Het kerkbestuur deed aangifte. Volgens het OM is het filmpje kwetsend maar zijn er geen aanknopingspunten om de makers voor de rechter te slepen. Er is geen sprake van huisvredebreuk en godslastering is niet strafbaar.



Harrie de Swart is verbaasd. “In de eerste plaats staat het maken van zo’n filmpje haaks op de intentie die de eigenaar van de kerk met het gebouw heeft. In de tweede plaats konden de makers weliswaar het gebouw in maar om bij de biechtstoel te kunnen komen moesten ze over een hek klimmen.”



Verboden toegang

De Swart verbaast zich er over dat dat te weinig is om iemand te vervolgen. “Justitie zei dat we een bordje met verboden toegang voor onbevoegden bij de ingang van de kerk moesten ophangen. Dan kun je wél mensen vervolgen die dit soort dingen doen. Maar het is toch absurd om zo’n bordje naast de kerkdeur te hangen. Iedereen kent toch de intentie die de eigenaar van een kerk heeft. Ik vind dat er iets grondig mis is met ons rechtssysteem als je dit niet kunt vervolgen. Het is een kwestie van willen of niet willen”, aldus de Swart.



Genoeg tralala geweest

Wat de kerkbestuurder betreft wordt de zaak gesloten. “Ik weet dat het bisdom overweegt een civiele procedure tegen de filmmakers te beginnen, maar dat ontraad ik ze. Er is al genoeg tralala geweest en die heeft tot niks geleid”.



