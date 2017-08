Politie gaat af op ruzie en wordt zelf slachtoffer

TILBURG - De politie ging maandagavond af op een mogelijke ruzie in een woning aan de Reinevaartstraat in Tilburg en werd er vervolgens zelf onderdeel van. De man die de deur opende was niet gecharmeerd van het bezoek, haalde een ijzeren ketting tevoorschijn en bedreigde hier de agenten mee.

De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze pepperspray gebruikten om de man rustig te krijgen. Uiteindelijk is de man geboeid afgevoerd naar het bureau.



Toen de man rustig was kon de politie het gesprek aangaan met de vrouw. Vanuit het niets begon de vrouw te schelden. Ze kreeg nog een waarschuwing, maar ging er toch mee door. Hierop werd ook zij aangehouden. Tijdens de aanhouding verzette ze zich hevig. Ook krabde en trapte ze de agenten.

Beide verdachten zitten vast en worden verhoord.