Zo groen was de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch nog nooit

DEN BOSCH - De Zuid-Willemsvaart in Den Bosch kleurt groen. De kleur wordt veroorzaakt door de ziekmakende blauwalg. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het voor het eerst dat er sprake is van blauwalg in de Zuid-Willemsvaart. Dit heeft volgens hem alles te maken met het feit dat het water dwars door de stad, na de omlegging van het kanaal, veel minder dan voorheen bevaren wordt.

Stilstaand water in combinatie met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd leidt volgens de woordvoerder nu tot blauwalg. Volgens het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Den Bosch komt de blauwalg voor op het gehele traject tussen grofweg Poeldonk en de Hoge Diezebrug.



Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Zo kan aanraking leiden tot huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Hoewel de Zuid-Willemsvaart zeker geen zwemwater is, plaatst de gemeente toch waaarschuwingsborden. Het waterschap houdt de situatie in de gaten.De belangrijkste oorzaak van blauwalgen is een teveel aan voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) in het water. Deze voedingsstoffen zitten onder andere in afgevallen bladeren. Wanneer het minder zonnig wordt en het water kouder wordt, neemt de hoeveelheid blauwalg af. De regen van de komende dagen kan hieraan ook zeker meewerken.

In de toekomst vaker groen?

Of er meer permanent maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de Zuid-Willemsvaart ook in de toekomst groen kleurt, kan de gemeente nog niet zeggen. "Daarvoor is meer onderzoek door onze deskundigen nodig", zegt een woordvoerder.



Het waterschap is echter somber over de toekomst. Als het kanaal niet vaker wordt bevaren en de sluizen niet vaker worden gebruikt, zal de blauwalg een jaarlijks terugkerend fenomeen worden.