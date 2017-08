Rijdende bierton crosst door Liempde: 'Heel uniek'

LIEMPDE - De Variomaton mag de weg weer op. De wat? De Variomaton, een bierton van Heineken die kan rijden. De komende tijd is het voertuig in Liempde te spotten. Het bedrijf Prewar Workshop van Jos van Genugten heeft de wagen opgeknapt.

De wagen is technisch nagekeken en gerenoveerd. Nu mag de rijdende ton voor het eerst sinds 1988 weer de weg op. Van Genugten heeft contact met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gehad en een kentekenplaat gekregen.Het onderstel van het voertuig is van DAF. De bovenkant is een ton van het bekende biermerk. Volgens de monteur kan de wagen een snelheid van 50 kilometer per uur halen. “Ik denk zelfs nog wel iets harder”, geeft Van Genugten aan. “Het is wel heel uniek. Zoiets heb ik nog niet eerder gemaakt.”De Variomaton is al in 1962 gebouwd en eigendom van de Heineken Collection, die er weer mee rond wil gaan rijden om reclame te maken. Het voertuig heeft in de tussentijd bij het DAF Museum gestaan. Van Genugten heeft hier goede contacten en zo komt het dat hij de wagen mocht renoveren.“Het was behoorlijk veel werk”, vertelt de monteur, die normaal gesproken vaak vooroorlogse voertuigen opknapt. “Hij heeft heel lang stilgestaan en had behoorlijk wat schade. De ton deed het ook helemaal niet meer. We hebben er met z’n tweeën ongeveer drie weken aan gewerkt.”De vernieuwde bierton is het eerste weekend van september voor het eerst te zien op het Historic Grand Prix Zandvoort. Het voertuig gaat inmiddels een stuk harder dan toen hij net gebouwd was. De Variomaton had toen een landbouwkenteken en mocht maar 25 kilometer per uur. Van 1985 tot 1988 heeft de wagen ook al even een gewoon kenteken gehad.