Ben Rienstra van Willem II krijgt shirtnummer van 'casinoavondje'

TILBURG - Ben Rienstra speelt bij Willem II dit seizoen met een emotioneel nummer op z'n shirt: nummer 23. Een cijfer dat voor Rienstra op ieder moment in z'n leven een belangrijke rol speelt. "Dat is het nummer van onze vriendengroep. Als we een keer naar het casino gaan, is het altijd nummer 23."

Het was nog even de vraag of nummer 23 bij Willem II beschikbaar was. Maar nu dat zo blijkt te zijn, legt Rienstra het snel vast. "Ik heb zelf bij PEC Zwolle een fantastisch seizoen gehad met nummer 23 en mijn broertje speelt met shirtnummer 23. Dat is een nummer waar we al van kleins af aan al iets mee hebben."



Ben Rienstra speelt dit seizoen op huurbasis voor Willem II. Hij komt over van AZ. Afgelopen weekend bereikten de Tilburgers een akkoord met de club uit Alkmaar. Zo was Rienstra zondag aanwezig bij het duel tussen Willem II en Excelsior. Bij AZ heeft Rienstra nog een contract tot de zomer van 2020.