Vrouw (23) krijgt ook in hoger beroep zes jaar cel voor doodsteken vriend

RIJEN - Een 23-jarige Poolse vrouw is dinsdagochtend ook in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel. De vrouw had haar vriend tijdens een ruzie met een mes in zijn hals gestoken. De rechter had eerder ook al zes jaar gevangenisstraf opgelegd.

Op de avond van 27 december 2014 hadden de vrouw en haar vriend in hun huis in Rijen ruzie. De ruzie eindigde uiteindelijk met een mes in zijn hals. De man is niet veel later op straat overleden aan zijn verwondingen.



Geen strafblad

Justitie sprak van doodslag en eiste daarom negen jaar cel. De advocaat van de verdachte zei dat het noodweer was, maar daar ging de rechter uiteindelijk niet in mee. Wel was de vrouw licht ontoerekeningsvatbaar tijdens haar daad. Ze kreeg zes jaar cel, maar ging in hoger beroep.



Het hof hield er rekening mee dat de vrouw nog erg jong was en meteen na de steekpartij hulp heeft gezocht. Ze had geen strafblad en moet verder leven met de wetenschap dat zij haar vriend heeft omgebracht.



De vrouw moet de ouders van het slachtoffer ook nog een schadevergoeding betalen van ruim vijfduizend euro.