Peuter die zwaargewond raakte bij kermisongeluk is weer thuis: 'Hij heeft zijn armpje kunnen houden'

TILBURG - De peuter die zwaargewond raakte op de Tilburgse kermis, ligt niet langer in het ziekenhuis. Het jongetje van drie mocht eind vorige week naar huis. Hij viel op de kermis uit een karretje en kwam eronder vast te zitten. Het kind raakte zwaargewond aan zijn linkerarm maar kan die wel behouden. "Hij doet het heel goed."

"Ons neefje heeft op de kermis in Tilburg een heel ernstig ongeluk gehad", zo begint Jeanne van Gelooven haar verhaal. Ze schetst het vreselijke ongeluk dat op 22 juli gebeurde bij attractie Die Fantastische Reise en dat een golf van afschuw over de kermis liet gaan. "Op de één of andere manier is hij uit het karretje gevallen. Hij is eronder terechtgekomen en even meegesleurd. Met z'n linkerarmpje is hij tussen een ketting gekomen. Dat is heel heftig geweest."



Blij met dekbedovertrek Brandweerman Sam

Drie kwartier duurde het volgens Van Gelooven voor het jongetje bevrijd kon worden. Ondertussen konden zijn ouders niets anders dan afwachten. Toen het jongetje bevrijd was, begon direct een zwaar medisch traject. "Van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is hij naar Nijmegen gebracht. In het Radboud UMC is hij tot acht uur 's morgens geopereerd. Daarna heeft hij er nog drie of vier gehad", vervolgt het familielid. In hoeverre de arm van het jongetje precies zal herstellen, is nog niet duidelijk. Toch is Van Gelooven positief: "Het gaat nu wel een beetje beter met hem, het kind doet het heel goed."



Het kindje van drie heeft een behoorlijke heftige ervaring te verwerken gekregen. Maar ondanks dat is hij toch ook nog gewoon een blije peuter. "Hij is gek van Brandweerman Sam. Van zijn opa en oma heeft hij daar een dekbed van gekregen. Daar is hij helemaal happy mee."