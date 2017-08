Ernstig ongeluk bij werkzaamheden voetbalclub Heesch, man zwaargewond

HEESCH - Een man is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij werkzaamheden bij voetbalclub HVCH in Heesch. Volgens de politie ging het mis bij het plaatsen van een noodgebouw bij de voetbalclub.

Een traumahelikopter kwam ter plekke aan de Binnenweg in Heesch.

Of het slachtoffer een medewerker is van het bedrijf dat bezig is bij de club, kon de politie dinsdag aan het begin van de middag nog niet zeggen.

Het is nog niet duidelijk of de politie of de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, verder onderzoek doet.